В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда не будет света в четверг

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-17T13:10:41+03:00

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В пресс-службе мэрии Калининграда сообщили, что в четверг, 17 октября, без электричества в связи ремонтными работами в течение дня останутся несколько домов. Среди них следующие здания:

- ул. Красноярская, 1-3, 2-4,

- ул. Марш. Баграмяна, 4,

- Московский проспект, 42-46;

- наб. Петра Великого, 1 – с 9.00 до 18.00;

- ул. Дзержинского, 46-70, 49-53, 57, 63, 74-94;

- ул. Яблочная, 6-8 – с 9.00 до 18.00;

- ул. Куйбышева, 60-64,

- ул. Ю. Костикова, 4-40, 5-97 – с 9.00 до 13.00;

- пл. Калинина, 1-7, 9а, 11-15;

- Ленинский проспект, 96-100;

- ул. Багратиона, 113-133, 144-154;

- ул. Железнодорожная, 40,43-47, 51-59 – с 9.00 до 18.

Кроме того, с 9 утра до 6 вечера будет отключен светофор на перекрестке ул. Суворова и Железнодорожной.

ИСТОЧНИК KP.RU