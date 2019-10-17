2019-10-17T12:05:27+03:00
Туризм

В рейтинге самых популярных турнаправлений на Новый год Калининград впервые опередил Санкт-Петербург

На первом месте - Краснодарский край
Кирилл Алексеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Туроператоры накануне назвали самые популярные направления для отдыха на Новый год.

Как сообщили в "Ассоциации туроператоров России", безусловным лидером спроса является Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи). В лидерах спроса также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия.

При этом, как отмечают эксперты туристической компании "TUI Россия", в этом сезоне в пятерку лидеров буквально «ворвался» Калининград. Так, в продажах туров по России у этого туроператора он на втором месте, обойдя в спросе даже Санкт-Петербург. Кроме того, Калининград в тройке продаж внутренних направлений и у туроператора ANEX Tour.

ИСТОЧНИК KP.RU

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