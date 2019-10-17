На калининградских дорогах за один день сбили двух пешеходов и велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-17T12:06:25+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки 16 октября на дорогах Калининградской области было зарегистрировано два наезда автомобилей на пешеходов и один – на велосипедиста.

Начало этой вакханалии положил трактор «Беларус», который в 14 часов двигался по шоссе «Дальнее-Залесье-Зеново» (это Полесский район) в направлении поля, которое предстояло то ли вспахать, то ли проборонить. В любом случае ничего этого 22-летний тракторист в тот день сделать так и не сумел, ибо объяснялся в полиции после того как сбил 32-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении, слева по отношению к транспортному средству. Благо еще, бедняге повезло отделаться телесными повреждениями.

Через час с небольшим в Правдинске на улице Вокзальной 39-летний водитель КИА решил не пропускать катившего наперерез велосипедиста. В результате столкновения гораздо хуже пришлось, конечно, 45-летнему обладателю двухколесного транспорта.

Наконец, уже в седьмом часу вечера в поселке Подгорное Черняховского района «Фольксваген Пассат» не успел вовремя затормозить перед 18-летним парнем, который пересекал проезжую часть слева направо вне пешеходного перехода, хотя и в зоне его видимости. И здесь, как и в двух предыдущих случаях дело, к счастью, ограничилось полученными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU