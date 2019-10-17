2019-10-17T12:15:10+03:00
Общество

На границе в Багратионовске задержали «Мерседес», набитый металлоломом

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На таможенном посту в Багратионовске задержали легковой автомобиль «Mersedes Benz» с калининградцем за рулем. Мужчина ехал в Польшу, и при проведении таможенного досмотра оказалось, что его машина забита ломом металла.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что отходы производства цветных металлов и смешанный лом были спрятаны под обшивкой, в нише для запасного колеса и в самом колесе, в бачке стеклоочистителя, под задним сидением и за ним, в бампере, в полу и в боковинах.

Таможенники извлекли из тайников стружку из бронзы, латуни и меди общим весом 73 кг и металлолом весом 473 кг.

Металлолом и автомобиль изъяты. Нарушитель заплатит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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