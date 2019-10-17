Калининград примет всероссийский турнир по современному пятиборью

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-17T12:39:17+03:00

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Уже шестой по счету Всероссийский турнир по современному пятиборью пройдет в Калининграде 19-20 октября. Мероприятие посвятили памяти основателя школы современного пятиборья в Калининградской области Евгения Попова.

Торжественное открытие намечено на 19 октября 10:30 в Спортивном центре морской и физической подготовки (ул. Рокоссовского, 20). Вход свободный.

Как сообщили в оргкомитете, в четырех дисциплинах современного пятиборья: плавании, фехтовании и комбайне (бег + стрельба) будут состязаться более пятидесяти пятиборцев из России и Литвы.

Соревнования пройдут на площадках Центра морской и физической подготовки ЦСКА (ул. Рокоссовского, 20), физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Горького, 87) и стадиона «Трудовые резервы» (ул. Горького, 83).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

19 октября

10.30 – Открытие (ул. Рокоссовского, 20);

08.00 -10.00 Плавание юноши (ФОК ул. Горького, д 87);

08.00 - 10.30 Фехтование девушки (ул. Рокоссовского, 20);

11.00 – 15.00 Фехтование юноши (ул. Рокоссовского, 20);

12.00 – 13.00 Плавание девушки

20 октября

12.00 - 16.00 Комбайн юноши, девушки («Трудовые резервы», ул. Горького, 83).

ИСТОЧНИК KP.RU