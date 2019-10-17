СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-17T13:00:31+03:00

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В Калининградской области отремонтируют семь воинских мемориалов. До конца октября власти проведут аукционы по выбору подрядчиков, сообщили «Комсомолке» в областном Конкурсном агентстве.

В частности, предстоит выбрать подрядчиков, которые благоустроят территорию и восстановят мемориальные плиты Братской могилы советских воинов, погибших в январе 1945 года в поселке Крылово под Правдинском. На эти цели было выделено 1 млн 441,5 тысяч рублей.

Помимо этого, до конца октября текущего года планируется провести конкурсные процедуры по определению подрядчика на проведение восстановительных работ на мемориальных комплексах на братских могилах в Светлогорске, Мамоново, поселке Бабушкино Нестеровского городского округа, поселке Чкаловск, поселке Владимирово Багратионовского городского округа. Также будет определен подрядчик, который отремонтирует памятник «Мемориальная «Стена Славы», находящегося на территории «Мемориального комплекса «Парк Победы» в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU