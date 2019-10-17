В Калининграде сотрудники полиции и ФСБ проверили почти 900 посетителей ночных клубов

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-17T13:08:43+03:00

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В Калининграде полиция и ФСБ провели рейды по ночным клубам. Спецоперация была направлена на выявление лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, а также незаконному обороту оружия и наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники которой оказывали силовую поддержку, все было проверено 890 человек, из них 37 иностранцев.

- В результате рейда 16 человек задержали и направили на мед освидетельствование. К административной ответственности привлечено 28 нарушителей. Обнаружены и изъяты предметы, имеющие сходство с наркотиками, - отметили в пресс-службе Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU