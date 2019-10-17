СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-17T13:43:10+03:00

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В полиции рассказали подробности ДТП под Балтийском, в котором легковушку сдавило фурами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на трассе Калининград-Балтийск в районе Приморска.

Водитель грузовика, который двигался последним в колонне, нарушил скоростной режим и безопасную дистанцию. В результате этих ошибок за рулём, легковой автомобиль впереди оказался вмят в фуру. К счастью, пять зажатых в нем пассажиров живы, движение на данный момент на Балтийской трассе открыто частично, но в обход, - рассказала подробности происшествия начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб, организован объезд по автодороге через поселки Цветное и Круглово.

ИСТОЧНИК KP.RU