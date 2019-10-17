Суд выдворил за пределы Калининградской области двух иностранцев-нелегалов
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Багратионовский районный суд решил выдворить за пределы региона двух иностранцев, которые пытались пересечь границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В сентябре двух братьев без разрешительных документов задержали на трассе Багратионовск- Ягодное, где установлен пограничный режим.
В ходе судебного заседания было установлено, что одному из них было отказано в выдаче вида на жительство. Суд оштрафовал нарушителей на 500 рублей и назначил им административное выдворение за пределы РФ в форме принудительного выезда.
ИСТОЧНИК KP.RU