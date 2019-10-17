2019-10-17T13:48:20+03:00
Общество

Суд выдворил за пределы Калининградской области двух иностранцев-нелегалов

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Багратионовский районный суд решил выдворить за пределы региона двух иностранцев, которые пытались пересечь границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сентябре двух братьев без разрешительных документов задержали на трассе Багратионовск- Ягодное, где установлен пограничный режим.

В ходе судебного заседания было установлено, что одному из них было отказано в выдаче вида на жительство. Суд оштрафовал нарушителей на 500 рублей и назначил им административное выдворение за пределы РФ в форме принудительного выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24