Суд выдворил за пределы Калининградской области двух иностранцев-нелегалов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-17T13:48:20+03:00

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Багратионовский районный суд решил выдворить за пределы региона двух иностранцев, которые пытались пересечь границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В сентябре двух братьев без разрешительных документов задержали на трассе Багратионовск- Ягодное, где установлен пограничный режим.

В ходе судебного заседания было установлено, что одному из них было отказано в выдаче вида на жительство. Суд оштрафовал нарушителей на 500 рублей и назначил им административное выдворение за пределы РФ в форме принудительного выезда.

ИСТОЧНИК KP.RU