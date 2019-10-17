Калининградцы напишут Большой этнографический диктант

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-17T13:53:59+03:00

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В Калининградской области пройдет Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция состоится в пятницу, 1 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства.

Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и начнется в 11 часов. Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов – 20 общего характера и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

На данный момент в Калининградской области зарегистрировано 28 площадок. Прием заявок от учреждений, желающих провести акцию, продолжается до 29 октября.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU