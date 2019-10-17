2019-10-17T14:09:41+03:00
Общество

На ул. Горького в Калининграде разрешили построить 7-этажный торговый центр

Разрешение на строительство выдано ООО «Мюллер и К» и действует до сентября 2022 года
Виктор Сергеев
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Региональное агентство по градостроению выдало разрешение на строительство нового торгового центра на улице Горького. Соответствующий документ опубликован в реестре выданных разрешений.

7-этажный торговый центр появится на ул. Горького, 162в. Это после кольца в районе фитнес-центра «Эдельвейс». Общая площадь торгового центра составит почти 22 тысячи квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано ООО «Мюллер и К» и действует до сентября 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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