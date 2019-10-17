В Правдинске три котельные перевели на газ

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-17T17:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Правдинске реконструировали три котельные и перевели их на природный газ. Запуск газовой генерации состоялся в четверг, 17 октября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Газовое отопление пришло в 17 многоквартирных домов где проживают почти две тысячи человек.

- Ранее муниципалитет отапливался древесной щепой, углем, резервным дизельным топливом. Это было затратно для бюджета, нередко фиксировались сбои в теплоснабжении, – отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз. – После перевода котельных на природный газ значительно повысилась эффективность работы объектов. Они оснащены современным энергоемким оборудованием и приборами учета энергии. А использование газового топлива позволяет сохранять бережное отношение к окружающей среде, что положительно сказывается на условиях жизни и здоровье людей.

В реконструкцию котельных было вложено 85 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU