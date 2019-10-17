2019-10-17T18:23:52+03:00
Общество

В Балтийске дали тепло во все дома

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске во все объекты потребления дали тепло. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Накануне в городе была запущена котельная 33го судоремонтного завода.

- Теперь все котельные в городе работают. Тепло подаётся в дома поэтапно, ведутся пуско-наладочные работы, - отметил глава администрации Балтийска Сергей Мельников.

В администрации отметили, что если в течение нескольких дней батареи в квартире не станут теплее, необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом.

- Специалисты аварийных служб будут разбираться индивидуально по каждому адресу, - заверили в администрации Балтийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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