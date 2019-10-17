В Балтийске дали тепло во все дома
В Балтийске во все объекты потребления дали тепло. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
Накануне в городе была запущена котельная 33го судоремонтного завода.
- Теперь все котельные в городе работают. Тепло подаётся в дома поэтапно, ведутся пуско-наладочные работы, - отметил глава администрации Балтийска Сергей Мельников.
В администрации отметили, что если в течение нескольких дней батареи в квартире не станут теплее, необходимо обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом.
- Специалисты аварийных служб будут разбираться индивидуально по каждому адресу, - заверили в администрации Балтийска.
ИСТОЧНИК KP.RU