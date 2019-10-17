2019-10-17T18:23:56+03:00
Происшествия

Калининградец пытался украсть булыжную мостовую

Когда прибыли полицейские, парень успел выковырнуть из земли уже 200 камней
Игорь ОРЕХОВ
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Участковые уполномоченные отдела полиции по Краснознаменскому району изобличили 22-летнего местного жителя: парень повыковыривал булыжник, которым был вымощен переулок Школьный в поселке Добровольск.

Задержали вора в самый разгар работы, когда он складировал добытые 200 камней в машину, собираясь вывезти для последующей продажи. Однако вместо этого ему пришлось проследовать на допрос. В полиции юнец обмяк, сознался во всем и попросил снисхождения – как-никак, до этого в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.

А может, человек просто хотел внести посильный вклад в дело борьбы с германизацией региона?

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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