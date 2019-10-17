Суд обязал «Мираторг» очищать сбрасываемые стоки в ручей Гагаринский
Гурьевский районный суд обязал ООО «Мираторг Запад» проводить очистку сбрасываемых стоков в ручей Гагаринский. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В течение двух лет межрайонная природоохранная прокуратура выявляла нарушения водного законодательства со стороны мясокомбината. В частности, предприятие сбрасывало в ручей сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ.
В результате суд обязал «Мираторг» в течение 9-ти месяцев со дня вступления решения силу привести очистку сточных вод в соответствие с выданным разрешением на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты.
Исполнение решения суда находится на контроле, отметили в пресс-службе прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU