2019-10-17T18:42:59+03:00
Общество

Суд обязал «Мираторг» очищать сбрасываемые стоки в ручей Гагаринский

Исполнение решения суда находится на контроле
Виктор Сергеев
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Гурьевский районный суд обязал ООО «Мираторг Запад» проводить очистку сбрасываемых стоков в ручей Гагаринский. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение двух лет межрайонная природоохранная прокуратура выявляла нарушения водного законодательства со стороны мясокомбината. В частности, предприятие сбрасывало в ручей сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ.

В результате суд обязал «Мираторг» в течение 9-ти месяцев со дня вступления решения силу привести очистку сточных вод в соответствие с выданным разрешением на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Исполнение решения суда находится на контроле, отметили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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