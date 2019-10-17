В Калининграде за счет экономии на торгах отремонтируют на три двора больше

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-17T18:49:50+03:00

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В этом году в Калининграде по программе «Формирование современной городской среды» планировали отремонтировать 10 дворовых территорий. Однако, за счет экономии на торгах в программу ремонта включили три дополнительных адреса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, во дворе на ул.К.Назаровой57-61 обустроено покрытие и дорожки из плитки. На ул.ГенералаСоммера15-21 отремонтируют дворовой проезд, работы здесь начнутся на следующей неделе. Ремонт проезда на Московском проспекте, 123-133 выполнен наполовину, окончание работ – 1 ноября.

Как отметил глава Калининграда Алексей Силанов, на 2020 год власти планируют благоустройство не менее 10 дворовых территорий. При этом, он не исключил, что возможно, получится привести в порядок и большее число дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU