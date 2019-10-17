2019-10-17T18:55:29+03:00
Общество

Алиханов: За три года в регион приехало более 200 врачей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Реализация региональной отраслевой кадровой программы привлекло в Калининградскую область более двухсот медицинских работников. Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов на встрече с президентом благотворительного фонда «Линия жизни» Фаиной Захаровой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы уже третий год подряд очень активно используем ее возможности для привлечения медицинских специалистов в регион. Более двухсот врачей приехали за это время. Предоставляем хорошие единовременные подъемные, служебные квартиры, покупаем оборудование, и есть специалисты, которые готовы приехать и работать на нем, как, к примеру, в недавно созданный мини-кардиоцентр в Гусеве приехал молодой врач Максим Агарков из Санкт-Петербурга, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что здравоохранение, оказание максимально эффективной медицинской помощи жителям региона, в том числе детям – в числе приоритетов властей.

- Развитие детской медицины вошло в нацпроект «Здравоохранение». И на территории Калининградской области сегодня очень многое делается в этом направлении. Одно из масштабных мероприятий – строительство нового корпуса Детской областной больницы, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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