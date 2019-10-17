2019-10-17T19:10:55+03:00
Общество

На ул. Карамзина в Калининграде открыли новый корпус детсада на 225 мест

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В четверг в Калининграде открыли новый корпус детсада №57 на 225 мест. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Детсад расположен в в двухэтажном кирпичном здании. На первом этаже разместились пять групп для детей раннего дошкольного возраста, медицинский блок, прачечная, пищевой блок. На втором этаже также пять групп для детей в возрасте от трех до семи лет, музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога.

На территории оборудовали спортивную площадку со специальным современным покрытием, прогулочные участки с современными игровыми комплексами и верандами.

В мэрии Калининграда отметили, что на возведение нового детского сада было выделено более 174 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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