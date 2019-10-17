Калининградская полиция опубликовала список номеров, с которых звонят телефонные мошенники

СЕГОДНЯ 20:01 2019-10-17T20:01:09+03:00

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Управление Министерства внутренних дел РФ по Калининградской области в связи с наблюдающейся в последнее время активизацией т. н. «телефонных мошенников» опубликовало список номеров, с которых жителям нашего региона обычно звонят злоумышленники. В общей сложности он включает 10 позиций:

8-495-008-59-94,

8-495-131-13-46,

8-495-537-13-61,

8-495-194-89-17,

8-495-369-36-41,

8-495-101-53-07,

8-495-098-67-30,

8-495-721-39-83,

8-495-369-11-13,

8-495-006-49-29.

Злоумышленники представляются сотрудниками служб безопасности банков и под различными предлогами пытаются выведать конфиденциальную информацию по кредитным картам.

- Если Вам позвонили с перечисленных номеров, знайте – это мошенники! – предупреждает пресс-служба регионального УМВД России. - Ни в коем случае нельзя идти у них на поводу и говорить им номер карты, срок ее действия и защитный код на обороте. С помощью этой информации мошенники могут похитить деньги с вашего счета.

ИСТОЧНИК KP.RU