Калининградская полиция опубликовала список номеров, с которых звонят телефонные мошенники
Управление Министерства внутренних дел РФ по Калининградской области в связи с наблюдающейся в последнее время активизацией т. н. «телефонных мошенников» опубликовало список номеров, с которых жителям нашего региона обычно звонят злоумышленники. В общей сложности он включает 10 позиций:
8-495-008-59-94,
8-495-131-13-46,
8-495-537-13-61,
8-495-194-89-17,
8-495-369-36-41,
8-495-101-53-07,
8-495-098-67-30,
8-495-721-39-83,
8-495-369-11-13,
8-495-006-49-29.
Злоумышленники представляются сотрудниками служб безопасности банков и под различными предлогами пытаются выведать конфиденциальную информацию по кредитным картам.
- Если Вам позвонили с перечисленных номеров, знайте – это мошенники! – предупреждает пресс-служба регионального УМВД России. - Ни в коем случае нельзя идти у них на поводу и говорить им номер карты, срок ее действия и защитный код на обороте. С помощью этой информации мошенники могут похитить деньги с вашего счета.
ИСТОЧНИК KP.RU