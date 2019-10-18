В Черняховске в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-18T10:28:22+03:00

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В Черняховске в четверг днем в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Российской,6. в Квартире на третьем этаже произошел взрыв, в результате в помещении полностью выбиты окна.

- Пожара и открытого огня не было. Пострадал один человек, находившийся в квартире мужчина, получивший термические ожоги. Газовые службы проверили квартиру и установили, что утечки газа нет. Причины взрыва устанавливаются, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU