В Черняховске в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавший
.Фото: vk.com
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В Черняховске в четверг днем в жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета в «Вконтакте».
Инцидент произошел на улице Российской,6. в Квартире на третьем этаже произошел взрыв, в результате в помещении полностью выбиты окна.
- Пожара и открытого огня не было. Пострадал один человек, находившийся в квартире мужчина, получивший термические ожоги. Газовые службы проверили квартиру и установили, что утечки газа нет. Причины взрыва устанавливаются, - сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU