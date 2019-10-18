В Калининграде отключено электричество в домах на 12-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-18T11:04:00+03:00

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В пятницу, 18 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 часов до 13 часов света не будет на ул. Минина и Пожарского 2,3,6 пр-т Победы 8.

До 18 часов электричество отключено на ул. Грига 3-9,11-13, ул. Черепичная 4, пер. Черепичный 11, ул. Лесопильная 57-63,65-71, пр-т Московский 100-110,116,118,120, 122-128, ул. Марата5,7,9, пл. Калинина 1-7, 9а, 11-15, Ленинский пр-т 96-100, ул. Багратиона 113-133, 144-154, ул. Железнодорожная 40,43-47, 51-59.

Также до 18 часов не работает светофор на ул. Суворова-Железнодорожная.

ИСТОЧНИК KP.RU