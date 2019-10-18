2019-10-18T11:11:20+03:00
Общество

В Калининграде полицейские раскрыли кражу коллекционных монет у нумизмата

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу коллекционных монет у нумизмата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Альбом с коллекционными монетами пропал из павильона на городском рынке. Владелец ценностей рассказал, что всего на пару минут оставил без внимания прилавок, на котором находились планшеты с иностранными и российскими монетами, а когда вернулся, одного альбома уже не хватало.

Полицейские провели проверку и задержали ранее судимого 36-летнего жителя. Выяснилось, что злоумышленник заметил отсутствие продавца хватил с прилавка планшет с монетами и скрылся. Часть похищенного он продал случайному прохожему.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска продолжают разыскивать оставшиеся монеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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