В Калининграде полицейские раскрыли кражу коллекционных монет у нумизмата
В Калининграде полицейские раскрыли кражу коллекционных монет у нумизмата. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Альбом с коллекционными монетами пропал из павильона на городском рынке. Владелец ценностей рассказал, что всего на пару минут оставил без внимания прилавок, на котором находились планшеты с иностранными и российскими монетами, а когда вернулся, одного альбома уже не хватало.
Полицейские провели проверку и задержали ранее судимого 36-летнего жителя. Выяснилось, что злоумышленник заметил отсутствие продавца хватил с прилавка планшет с монетами и скрылся. Часть похищенного он продал случайному прохожему.
На него завели уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска продолжают разыскивать оставшиеся монеты.
ИСТОЧНИК KP.RU