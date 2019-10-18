В индустриальном парке «Храброво» откроется производство пищевых добавок
На новом заводе будут работать 85 человек.
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Компания «Феникс ингредиентс» - первый резидент индустриального парка «Храброво», получила разрешение на строительство завода по созданию комплексных пищевых добавок. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
В июле этого года компания была зарегистрирована как резидент Особой экономической зоны. По словам Алиханова, инвестиции в проект производства составят 86,6 млн руб. После ввода производства в эксплуатацию планируется создание 85 новых рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU