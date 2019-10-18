В индустриальном парке «Храброво» откроется производство пищевых добавок

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-18T11:29:28+03:00

На новом заводе будут работать 85 человек.

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Компания «Феникс ингредиентс» - первый резидент индустриального парка «Храброво», получила разрешение на строительство завода по созданию комплексных пищевых добавок. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

В июле этого года компания была зарегистрирована как резидент Особой экономической зоны. По словам Алиханова, инвестиции в проект производства составят 86,6 млн руб. После ввода производства в эксплуатацию планируется создание 85 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU