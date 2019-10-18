СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-18T12:38:35+03:00

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Отдел полиции по Центральному району Калининграда разыскивает мужчину, который 21 сентября, около 7 часов утра повредил стекло в мини-кофейне на улице Театральной.

На кадрах видеозаписи камеры наружного наблюдения видно, как полуголый молодчик (судя по всему, сильно пьяный) сначала бросает в витрину заведения какой-то предмет, а потом бьет по ней ногой. Распоясавшегося хулигана с трудом удается увести другому мужчине – видимо, приятелю дебошира.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в дежурную часть ОМВД по телефонам: 55-20-98, 55-22-02, а также 8-999-092-36-59 либо 02 (102 - с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/738610" frameborder="0"></iframe> Полиция разыскивает калининградца, повредившего витрину кафе на Театральной.

ИСТОЧНИК KP.RU