В Калининграде суд запретил работу хостела в многоэтажном доме
В Калининграде суд запретил работу хостела, который размещался в многоквартирном доме на ул. Подполковника Половца. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
В суд обратилась одна из жительниц дома. Женщина заявила, что в хостеле проводят увеселительные мероприятия, жильцы шумят и включают громкую музыку по ночам, а также курят на балконе и выбрасывают окурки и пустые бутылки под окна.
В свою очередь, владельцы хостела заявили, что сдают квартиру в аренду а не оказывают гостиничьи услуги.
Московский районный суд, посчитал не доказанным факт использования квартиры в качестве хостела и отказал истице в удовлетворении ее требований. Однако женщина обжаловала решение в областном суде и победила.
В судебном заседании апелляционной инстанции калининградке удалось доказать, что четырехкомнатная квартира используется как хостел. Так, свидетели - жители многоквартирного дома, подтвердили, что жильцы в квартире ответчиков постоянно меняются, ведут себя шумно, мусорят, нецензурно выражаются, распивают спиртные напитки. Кроме того, в интернете была информация о предоставлении услуг хостела по этому адресу. Факт размещения объявлений был также подтвержден проверкой, проведенной Роспотребнадзором.
ИСТОЧНИК KP.RU