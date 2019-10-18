2019-10-18T13:17:26+03:00
Общество

В Калининграде суд запретил работу хостела в многоэтажном доме

Виктор Сергеев
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В Калининграде суд запретил работу хостела, который размещался в многоквартирном доме на ул. Подполковника Половца. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В суд обратилась одна из жительниц дома. Женщина заявила, что в хостеле проводят увеселительные мероприятия, жильцы шумят и включают громкую музыку по ночам, а также курят на балконе и выбрасывают окурки и пустые бутылки под окна.

В свою очередь, владельцы хостела заявили, что сдают квартиру в аренду а не оказывают гостиничьи услуги.

Московский районный суд, посчитал не доказанным факт использования квартиры в качестве хостела и отказал истице в удовлетворении ее требований. Однако женщина обжаловала решение в областном суде и победила.

В судебном заседании апелляционной инстанции калининградке удалось доказать, что четырехкомнатная квартира используется как хостел. Так, свидетели - жители многоквартирного дома, подтвердили, что жильцы в квартире ответчиков постоянно меняются, ведут себя шумно, мусорят, нецензурно выражаются, распивают спиртные напитки. Кроме того, в интернете была информация о предоставлении услуг хостела по этому адресу. Факт размещения объявлений был также подтвержден проверкой, проведенной Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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