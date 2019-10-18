2019-10-18T13:35:04+03:00
Общество

В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 12-летнего Алексея Валеева. Накануне днем подросток ушел из дома на улице Павлова и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 12 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

Был одет: синяя куртка с капюшоном, джинсы синего цвета, черные туфли, синяя шапка. При себе имел светло-коричневую тканевую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валеева Алексея, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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