В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика
Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 12-летнего Алексея Валеева. Накануне днем подросток ушел из дома на улице Павлова и до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Приметы: на вид 12 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Был одет: синяя куртка с капюшоном, джинсы синего цвета, черные туфли, синяя шапка. При себе имел светло-коричневую тканевую сумку.
Если вам что-либо известно о местонахождении Валеева Алексея, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU