Александра Московца зарегистрировали депутатом калининградской Облдумы
.Фото: Избирательная комиссия Калининградской области
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Новым депутатом Облдумы стал Александр Московец. Решение о его регистрации было принято накануне, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.
Московец получил мандат, который стал вакантным после смерти депутата от ЛДПР Валерия Корнилова. На прошедших выборах в Облдумы Московец находился в партийном списке партии на втором месте.
Ранее Московец являлся депутатом Совета Багратионовского городского округа от партии ЛДПР, полномочия депутата он сложил в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU