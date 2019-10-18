Александра Московца зарегистрировали депутатом калининградской Облдумы

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-18T14:22:36+03:00

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Новым депутатом Облдумы стал Александр Московец. Решение о его регистрации было принято накануне, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Московец получил мандат, который стал вакантным после смерти депутата от ЛДПР Валерия Корнилова. На прошедших выборах в Облдумы Московец находился в партийном списке партии на втором месте.

Ранее Московец являлся депутатом Совета Багратионовского городского округа от партии ЛДПР, полномочия депутата он сложил в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU