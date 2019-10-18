2019-10-18T14:34:12+03:00
Общество

В Калининграде сошел с рельсов трамвай «Песа»

ДТП произошло на Аллее Смелых
Иван МАРКОВ
Поделиться:
ДТП на Аллее СмелыхДТП на Аллее СмелыхФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:

В пятницу 18 октября на Аллее Смелых в Калининграде, на кольце, сошел с рельсов трамвай, временно блокировав въезд и выезд с Летной улицы. Фото ДТП тут же появилось на странице сообщества автомобилистов Калининградской области.

- В Европе эти трамваи ходят с большой скоростью, и на всех поворотах в том числе, - отреагировал один из комментаторов. - У нас же еле-еле, и то такие оказии случаются.

- Бедняжка, никак не приживется в России, - добавляет другой подписчик сообщества. - Он уже и так, и сяк, то на мостик на острове ехать не хочет, то деталек запасных нет, вот сегодня новый пируэт.

- Прямое доказательство того, что за путевым хозяйством надо следить! – пишет третий участник дискуссии. - Не только дорогие трамваи покупать, но и пути ремонтировать и развивать!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде директора строительной фирмы будут судить за дачу взятки приставу
Мэрия: Две части улицы Планерной соединятся у Чкаловска на следующей неделе
Двадцать пять калининградских школьников и студентов получили стипендии губернатора за успехи в учебе
Калининградскую «Балтику» оштрафовали на 90 тысяч рублей
Александра Московца зарегистрировали депутатом калининградской Облдумы
В Славском районе «Рено» выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика
В Калининграде суд запретил работу хостела в многоэтажном доме
Полиция разыскивает калининградца, повредившего витрину кафе на Театральной
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка автобуса
В индустриальном парке «Храброво» откроется производство пищевых добавок
В Калининграде полицейские раскрыли кражу коллекционных монет у нумизмата
В Калининграде отключено электричество в домах на 12-ти улицах
В Черняховске в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавший