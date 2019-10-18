В Калининграде сошел с рельсов трамвай «Песа»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-18T14:34:12+03:00

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В пятницу 18 октября на Аллее Смелых в Калининграде, на кольце, сошел с рельсов трамвай, временно блокировав въезд и выезд с Летной улицы. Фото ДТП тут же появилось на странице сообщества автомобилистов Калининградской области.

- В Европе эти трамваи ходят с большой скоростью, и на всех поворотах в том числе, - отреагировал один из комментаторов. - У нас же еле-еле, и то такие оказии случаются.

- Бедняжка, никак не приживется в России, - добавляет другой подписчик сообщества. - Он уже и так, и сяк, то на мостик на острове ехать не хочет, то деталек запасных нет, вот сегодня новый пируэт.

- Прямое доказательство того, что за путевым хозяйством надо следить! – пишет третий участник дискуссии. - Не только дорогие трамваи покупать, но и пути ремонтировать и развивать!

ИСТОЧНИК KP.RU