Калининградскую «Балтику» оштрафовали на 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-18T15:29:35+03:00

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал калининградскую «Балтику» на 90 тысяч рублей. решение об этом было принято на заседании комитета в среду,16 октября.

50 тысяч рублей «Балтика» заплатит за неподобающее поведение команды. В матче с «Томью» калининградские футболисты получили сразу шесть желтых карточек.

Еще 40 тысяч рублей команда заплатит «за иные нарушения», сообщается на сайте РФС.

ИСТОЧНИК KP.RU