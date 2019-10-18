2019-10-18T16:04:21+03:00
Общество

Двадцать пять калининградских школьников и студентов получили стипендии губернатора за успехи в учебе

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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По итогам 2018-2019 учебного года двадцать пять калининградских школьников и студентов получили стипендии губернатора за успехи в учебе и спортивные достижения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году за право стать лучшим боролись 47 претендентов, по итогам конкурса были отобраны 25 студентов и школьников.

В пресс-службе правительства отметили, что каждый из них – победитель или призёр различных конкурсов, мероприятий и олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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