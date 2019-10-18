Двадцать пять калининградских школьников и студентов получили стипендии губернатора за успехи в учебе
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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По итогам 2018-2019 учебного года двадцать пять калининградских школьников и студентов получили стипендии губернатора за успехи в учебе и спортивные достижения. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В этом году за право стать лучшим боролись 47 претендентов, по итогам конкурса были отобраны 25 студентов и школьников.
В пресс-службе правительства отметили, что каждый из них – победитель или призёр различных конкурсов, мероприятий и олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU