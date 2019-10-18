Мэрия: Две части улицы Планерной соединятся у Чкаловска на следующей неделе

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-18T16:11:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Две части улицы Планерной: от Сельмы до Чкаловска должны соединиться у в начале следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

- От окончания высокой песчаной насыпи, которую ведут по лесной просеке от Большой окружной до участка, где уже подготовили основание и положили нижний слой асфальта, осталось около полусотни метров, - отметили в мэрии города.

Велодорожки и тротуары на будущей трассе будут отделены друг от друга и от проезжей части полосами газонов, коллектор ливневой канализации на следующей неделе проложат под будущим тротуаром, правым, если смотреть от ул. Лукашова. Под тротуаром на противоположной стороне к каждой будущей опоре наружного освещения будет проложен кабель.

ИСТОЧНИК KP.RU