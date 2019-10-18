2019-10-18T16:28:55+03:00
Общество

В Калининграде директора строительной фирмы будут судить за дачу взятки приставу

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Центральный районный суд Калининграда поступило уголовное дело по даче взятки судебному приставу-исполнителю. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Весной 2018 года директор одной из строительных компаний предложил приставу право на квартиру в строящемся доме стоимостью 1,3 млн рублей. Взамен взяткодатель рассчитывал на снятие запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества фирмы, являвшейся должником по исполнительному производству.

Пристав сообщила об этом руководству, так что документы на квартиру директор компании передал ей под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Если бизнесмена признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия: Две части улицы Планерной соединятся у Чкаловска на следующей неделе
Двадцать пять калининградских школьников и студентов получили стипендии губернатора за успехи в учебе
Калининградскую «Балтику» оштрафовали на 90 тысяч рублей
В Калининграде сошел с рельсов трамвай «Песа»
Александра Московца зарегистрировали депутатом калининградской Облдумы
В Славском районе «Рено» выехал на встречку и врезался в КАМАЗ
В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшего 12-летнего мальчика
В Калининграде суд запретил работу хостела в многоэтажном доме
Полиция разыскивает калининградца, повредившего витрину кафе на Театральной
На Советском проспекте в Калининграде в ДТП пострадала пассажирка автобуса
В индустриальном парке «Храброво» откроется производство пищевых добавок
В Калининграде полицейские раскрыли кражу коллекционных монет у нумизмата
В Калининграде отключено электричество в домах на 12-ти улицах
В Черняховске в многоэтажке произошел взрыв, есть пострадавший