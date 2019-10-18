В Калининграде директора строительной фирмы будут судить за дачу взятки приставу

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-18T16:28:55+03:00

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В Центральный районный суд Калининграда поступило уголовное дело по даче взятки судебному приставу-исполнителю. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Весной 2018 года директор одной из строительных компаний предложил приставу право на квартиру в строящемся доме стоимостью 1,3 млн рублей. Взамен взяткодатель рассчитывал на снятие запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества фирмы, являвшейся должником по исполнительному производству.

Пристав сообщила об этом руководству, так что документы на квартиру директор компании передал ей под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Если бизнесмена признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU