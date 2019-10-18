В Калининграде могут появиться выделенные полосы для движения автобусов
Власти Калининграда намерены создать выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом говорится в комплексной схеме организации дорожного движения на период 2019-2035 гг., которая опубликована на сайте мэрии.
Согласно документу, в Калининграде должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта на участке пр. мира – от ул. К. Маркса до Советского проспекта;
- На Ленинском проспекте (от. ул. Черняховского до ул.Багратиона)
- На ул. Горького (от ул. Азовской до ул. Черняховского)
- На ул. Согласия (от ул. Гайдара до ул. Панина)
Отмечается, что выделенные полосы должны появиться уже в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU