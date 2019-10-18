2019-10-18T18:03:54+03:00
Общество

В Калининграде могут появиться выделенные полосы для движения автобусов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Власти Калининграда намерены создать выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом говорится в комплексной схеме организации дорожного движения на период 2019-2035 гг., которая опубликована на сайте мэрии.

Согласно документу, в Калининграде должны появиться выделенные полосы для общественного транспорта на участке пр. мира – от ул. К. Маркса до Советского проспекта;

- На Ленинском проспекте (от. ул. Черняховского до ул.Багратиона)

- На ул. Горького (от ул. Азовской до ул. Черняховского)

- На ул. Согласия (от ул. Гайдара до ул. Панина)

Отмечается, что выделенные полосы должны появиться уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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