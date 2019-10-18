Алиханов намерен участвовать в выборах губернатора Калининградской области в 2022 году

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-18T18:27:58+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен участвовать в выборах главы региона в 2022 году. Об этом пишет «ТАСС».

- Я планирую участвовать в выборах губернатора в 2022 году, но сами понимаете, у каждого из нас - избирателей и у меня, еще есть время. Я не могу сказать точно, понесу ли документы в избирком такого-то числа. Никто не может ничего загадывать, но сейчас у нас много задач, и быстро их решить не получится. Я хочу жить в Калининграде и завершить начатое, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Напомним, Антон Алиханов осенью 2015 года был назначен вице-премьером регионального правительства. 30 июля 2016 года - назначен врио главы областного правительства. 6 октября 2016 года Антон Алиханов стал врио главы региона. На выборах губернатора 10 сентября 2017 года он одержал победу.

ИСТОЧНИК KP.RU