Калининградец оплатил 70-тысячный долг по налогам, чтобы поехать в отпуск
Житель Приморска оплатил задолженность по кредитам, чтобы поехать в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.
34-летний мужчина задолжал по налогам 70 тысяч рублей. Несмотря на заведенное на него исполнительное производство, мужчина не спешил рассчитываться с долгами.
Приставы ограничили ему выезд за пределы РФ, и вскоре он сам посетил отдел судебных приставов, чтобы рассчитаться с долгом
- Как оказалось, должник решил посетить с туристической целью одну из европейских стран, но понимая, что с задолженностью, выезд за рубеж ему заказан, посетил отдел и оплатил задолженность по налогам, в размере 70 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU