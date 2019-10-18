Калининградец оплатил 70-тысячный долг по налогам, чтобы поехать в отпуск

СЕГОДНЯ 18:34 2019-10-18T18:35:40+03:00

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Житель Приморска оплатил задолженность по кредитам, чтобы поехать в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

34-летний мужчина задолжал по налогам 70 тысяч рублей. Несмотря на заведенное на него исполнительное производство, мужчина не спешил рассчитываться с долгами.

Приставы ограничили ему выезд за пределы РФ, и вскоре он сам посетил отдел судебных приставов, чтобы рассчитаться с долгом

- Как оказалось, должник решил посетить с туристической целью одну из европейских стран, но понимая, что с задолженностью, выезд за рубеж ему заказан, посетил отдел и оплатил задолженность по налогам, в размере 70 тыс. рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU