К 2021 году в Калининградской области построят 20 новых детсадов

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-18T19:01:08+03:00

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В 2019-2021 годах в Калининградской области будет построено 20 новых детских садов, в том числе с группами для детей до 3 лет. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что только в этом году в регионе будет открыто три новых детсада. Все дошкольные учреждения будут построены в рамках национального проекта «Демография».

- Наш регион растёт, многие переезжают из других субъектов Федерации, поэтому снова стала актуальной задача создания новых мест в детских садах, - добавил Антон Алиханов.

Напомним, накануне в Калининграде на улице Карамзина открыли новый корпус детского сада №57 на 225 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU