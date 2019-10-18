В Калининграде осужден бывший начальник тыла воинской части за получение взятки

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-18T19:01:55+03:00

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В Калининграде осудили бывшего заместителя командира – начальника тыла одной из воинских. Офицера обвиняли в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.

Офицер получил от ООО «СПб Кулинария» 160 тысяч за общее покровительство. За эти деньги начальник тыла обеспечивал подписание ежедневных и ежемесячных актов с завышенными сведениями об объеме оказанных услуг, а также не докладывать руководству о недостатках в работе коммерсантов.

Суд оштрафовал офицера-взяточника на 2,1 млн рублей с конфискацией суммы взятки. А также на два года запретил работать в органах госвласти и местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU