В Калининграде осужден бывший начальник тыла воинской части за получение взятки
В Калининграде осудили бывшего заместителя командира – начальника тыла одной из воинских. Офицера обвиняли в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Балтийского флота.
Офицер получил от ООО «СПб Кулинария» 160 тысяч за общее покровительство. За эти деньги начальник тыла обеспечивал подписание ежедневных и ежемесячных актов с завышенными сведениями об объеме оказанных услуг, а также не докладывать руководству о недостатках в работе коммерсантов.
Суд оштрафовал офицера-взяточника на 2,1 млн рублей с конфискацией суммы взятки. А также на два года запретил работать в органах госвласти и местного самоуправления.
ИСТОЧНИК KP.RU