2019-10-18T19:26:45+03:00
Происшествия

Несколько пьяных калининградцев не смогли поймать одну грабительницу

На глазах у собутыльников женщина похитила деньги из куртки хозяина квартиры, в которой происходило застолье
Игорь ОРЕХОВ
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По своей натуре житель Центрального района Калининграда – человек гостеприимный. Поэтому весьма обрадовался приходу своих приятелей: появился повод накрыть «поляну» со спиртным. Еще приятнее было то, что мужскую компанию согласилась скрасить женщина бальзаковского возраста, которую гости привели с собой. Но именно она-то в итоге испортила все веселье.

Увидев, что ответственный квартиросъемщик упал лицом в закуску, дамочка шустро выскользнула из-за стола, запустила руку в карман хозяйской куртки и выудила оттуда 5 тысяч рублей наличными. Обалдевшие от подобной наглости другие участники посиделок всем скопом кинулись ловить мерзавку, но та увернулась от недружеских объятий, выскочила за дверь и благополучно скрылась.

Разыскать и задержать подозреваемую удалось только полицейским. На допросе выяснилось, что 36-летняя калининградка в своей бурной жизни уже была судима, причем неоднократно. Так что, вполне спокойно приняла известие о том, что ей грозит до 4 лет лишения свободы за совершенный грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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