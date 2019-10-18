Несколько пьяных калининградцев не смогли поймать одну грабительницу

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-18T19:26:45+03:00

На глазах у собутыльников женщина похитила деньги из куртки хозяина квартиры, в которой происходило застолье

Изменить размер текста: A A

По своей натуре житель Центрального района Калининграда – человек гостеприимный. Поэтому весьма обрадовался приходу своих приятелей: появился повод накрыть «поляну» со спиртным. Еще приятнее было то, что мужскую компанию согласилась скрасить женщина бальзаковского возраста, которую гости привели с собой. Но именно она-то в итоге испортила все веселье.

Увидев, что ответственный квартиросъемщик упал лицом в закуску, дамочка шустро выскользнула из-за стола, запустила руку в карман хозяйской куртки и выудила оттуда 5 тысяч рублей наличными. Обалдевшие от подобной наглости другие участники посиделок всем скопом кинулись ловить мерзавку, но та увернулась от недружеских объятий, выскочила за дверь и благополучно скрылась.

Разыскать и задержать подозреваемую удалось только полицейским. На допросе выяснилось, что 36-летняя калининградка в своей бурной жизни уже была судима, причем неоднократно. Так что, вполне спокойно приняла известие о том, что ей грозит до 4 лет лишения свободы за совершенный грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU