2019-10-19T11:08:07+03:00
Спорт

Все на футбол! После сегодняшнего матча "Балтика" может ворваться в четверку лидеров

Калининградцы принимают на своем поле соседей по турнирной таблице
Кирилл Алексеев
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..Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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В субботу, 19 октября, калининградская "Балтика" проводит матч 18-го тура первенства России по футболу ФНЛ. На стадионе "Калининград" наша команда принимает "Нефтехимик" из Нижнекамска. Результат этой игры может поменять расклад в верхней части турнирной таблицы и вывести в случае победы балтийцев в четверку лидеров.

Сейчас "Балтика" занимает 7-е место с 26 очками, "Нефтехимик" на четвертом месте и у него 29 очков. В случае победы калининградцы обходят своего конкурента. Однако для того, чтобы "Балтика" оказалась на четвертом месте, необходимо выполнение еще одного условия. Московское "Торпедо" - безусловный лидер этого сезона ФНЛ - должно обыграть клуб "Чертаново", у которого также 29 очков. Задача для автозаводцев вполне выполнимая. "Балтика", учитывая ход, который набрала команда (12 игр без поражений), также может и даже должна обыгрывать футболистов из Нижнекамска.

Начало матча в 17:00. Билеты в продаже еще есть. Погода прекрасная, поэтому все на футбол!

ИСТОЧНИК KP.RU

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