Концерт Little Big в Калининграде хотят отменить из-за "пропаганды мата, насилия и пошлости"

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-19T12:36:35+03:00

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Общественные активисты выступили за отмену концерта в Калининграде популярного питерского рэйв-коллектива Little Big, который должен пройти 26 октября в рамках мирового турне.

В соцсетях был размещен пост от представителя благотворительного фонда "Сердца трех", где было указано, что "эти нелюди (вероятно, автор имел в виду участников Little Big - Ред.), убивают, растаивают (скорее всего, автор имел в виду "растлевают" - Ред.), пропагандируют насилие, мат, пошлость, убийство". Позже появилась петиция за отмену концерта, которую подписали чуть более 100 человек.

Концерт должен был пройти в развлекательном комплексе "Резиденция королей", однако руководство заведения испугалось проводить мероприятие и разорвало договор с организаторами. Фигурировала также информация, что отмена произошла из-за "звонка сверху".

Вместе с тем организаторы выступления заявляют, что концерт в любом случае состоится, сейчас решается вопрос с площадкой.

Позднее на ситуацию отреагировали участники Little Big: "Нам очень жаль, что некоторые ребята в Калининграде не поняли иронии наших песен и восприняли наши тексты буквально".

По словам музыкантов, группа полностью соблюдает российское законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU