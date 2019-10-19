2019-10-19T12:33:54+03:00
Происшествия

Калининградские пожарные четыре раза выезжали на тушение бытовых отходов

Кирилл Алексеев
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В течение пятницы пожарно-спасательные подразделения МЧС России четыре раза привлекались для ликвидации горения бытовых отходов на территории Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, реагирование сил и средств МЧС было своевременным.

- Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 25 человек и 6 единиц техники, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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