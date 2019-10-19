Калининградские пожарные четыре раза выезжали на тушение бытовых отходов
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В течение пятницы пожарно-спасательные подразделения МЧС России четыре раза привлекались для ликвидации горения бытовых отходов на территории Калининградской области.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, реагирование сил и средств МЧС было своевременным.
- Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 25 человек и 6 единиц техники, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU