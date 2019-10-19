2019-10-19T13:14:40+03:00
Туризм

Загадочную шахту Анна в Янтарном хотят открыть для туристов

Кирилл Алексеев
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Алексей Заливатский в шахте Анна.Алексей Заливатский в шахте Анна.Фото: Facebook
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Мэр Янтарного Алексей Заливатский совершил небольшую экспедицию в загадочную шахту Анна, где с 1883 по 1922 годы велась добыча янтаря. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Шахта Анна действительно имеет серьезный туристический потенциал и незаслуженно забыта, - сделал вывод Алексей Заливатский после посещения объекта. - Приглашаю историков и специалистов по георадиолокации, а также простых людей с хорошей исторической и географической памятью, для дальнейшего изучения темы".

Не исключено, что уже в следующем сезоне объект может быть открыт для посещения туристов.

У шахты Анна есть и зловещая репутация. 31 января - 1 февраля 1945 года предположительно неподалеку от нее на берегу Балтийского моря нацистами были расстреляны от 2 до 3 тысяч евреев. Это были оставшиеся в живых после длительного пешего перехода сборной колонны узников концентрационных лагерей Восточной Пруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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