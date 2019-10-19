Алиханов прокомментировал возможную отмену концерта Little Big в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-19T13:34:03+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал возможную отмену концерта популярного рэйв-коллектива Little Big в Калининграде.

Алиханову задали в инстаграме вопрос об его отношении к нападкам на музыкантам со стороны общественных деятелей, обвиняющих Little Big в пропаганде насилия и пошлости, и требованиям отменить концерт. "Опять из-за призывов каких-то непонятных личностей концерт под угрозой отмены. Группа может быть и провокационная, но проблем с гастролями в российских городах не было", - написала автор обращения Лаура Елисеенкова.

Антон Алиханов ответил, что в Калининграде с концертом "все будет нормально".

ИСТОЧНИК KP.RU