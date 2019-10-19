2019-10-19T13:57:32+03:00
Происшествия

В Черняховске вечеринка в сауне закончилась дракой и сломанной челюстью

Кирилл Алексеев
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В Черняховске в одной из саун повздорили две компании отдыхающих. Дело закончилось сломанной челюстью у одного из участников конфликта.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, в бане отдыхали две компании молодых людей.

- Во время распития алкогольной продукции между гражданами начался конфликт. Причиной послужили непристойные шутки, высказанные злоумышленником в адрес потерпевшего. Во время словесной перепалки подозреваемый нанес удар в лицо своему оппоненту, в результате чего сломал ему челюсть, - сообщили в полиции.

19-летний злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть. В отношении мужчины дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»..

ИСТОЧНИК KP.RU

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