В Черняховске вечеринка в сауне закончилась дракой и сломанной челюстью
В Черняховске в одной из саун повздорили две компании отдыхающих. Дело закончилось сломанной челюстью у одного из участников конфликта.
Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Калининградской области, в бане отдыхали две компании молодых людей.
- Во время распития алкогольной продукции между гражданами начался конфликт. Причиной послужили непристойные шутки, высказанные злоумышленником в адрес потерпевшего. Во время словесной перепалки подозреваемый нанес удар в лицо своему оппоненту, в результате чего сломал ему челюсть, - сообщили в полиции.
19-летний злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть. В отношении мужчины дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»..
ИСТОЧНИК KP.RU