Житель Ладушкина ограбил беспомощного инвалида

СЕГОДНЯ 13:54 2019-10-19T13:54:35+03:00

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В полицию Мамоново обратился 48-летний инвалид, житель соседнего Ладушкина, который сообщил, что его ограбили.

По словам потерпевшего, однажды вечером он сидел на скамейке на переулке Почтовом в Ладушкине, когда к нему подошел незнакомец и предложил угостить пивом. Инвалид согласился. Выпили. В какой-то момент инвалид начал засыпать. Преступник воспользовался этим, схватил сумку, где были деньги и телефон, и бросился бежать. Инвалид передвигается с помощью костылей, поэтому догнать негодяя не смог.

- Сотрудники полиции установили приметы злоумышленника и направили ориентировки всем наружным нарядам, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Вскоре 32-летний подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть. Выяснилось, что сумку с документами потерпевшего он выкинул и оставил себе лишь телефон и деньги, которые успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU