В Черняховске водитель "Мерседеса" сбил пешехода и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-19T14:13:03+03:00

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Смертельное ДТП произошло в пятницу вечером в Черняховске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, неизвестный водитель, двигаясь по улице Черняховского в направлении улицы Октябрьской, в районе дома 54 совершил наезд на 33-летнего мужчину. Водитель скрылся с места совершения ДТП. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.

- Сотрудниками ГИБДД в течении трех часов были установлены личность и местонахождение подозреваемого в совершении ДТП, - сообщили в полиции. - Им оказался 18-летний водитель автомобиля «Мерседес», получивший право управления транспортным средством в сентябре этого года.

Как пояснил молодой человек, пешеход лежал на проезжей части. Увидев его, он не успел затормозить и совершил на него наезд. Испугавшись, водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о ДТП в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU