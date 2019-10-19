В Черняховске водитель "Мерседеса" сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Смертельное ДТП произошло в пятницу вечером в Черняховске.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, неизвестный водитель, двигаясь по улице Черняховского в направлении улицы Октябрьской, в районе дома 54 совершил наезд на 33-летнего мужчину. Водитель скрылся с места совершения ДТП. Пешеход скончался до приезда скорой помощи.
- Сотрудниками ГИБДД в течении трех часов были установлены личность и местонахождение подозреваемого в совершении ДТП, - сообщили в полиции. - Им оказался 18-летний водитель автомобиля «Мерседес», получивший право управления транспортным средством в сентябре этого года.
Как пояснил молодой человек, пешеход лежал на проезжей части. Увидев его, он не успел затормозить и совершил на него наезд. Испугавшись, водитель скрылся с места происшествия, не сообщив о ДТП в правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU