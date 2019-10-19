В Багратионовске за 74 млн рублей хотят построить культурно-досуговый центр

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-19T14:32:19+03:00

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Конкурсное агентство Калининградской области объявило повторный прием заявок на участие в электронном аукционе на проведение работ по реконструкции здания культурно-досугового центра (КДЦ) в Багратионовске.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, начальная цена контракта составляет 74 млн 107 тысяч рублей. Объявленный ранее аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Дата проведения повторного аукциона – 25 октября.

Отмечается также, что в соответствии с контрактом подрядчику предстоит провести реконструкцию здания не позднее 20 декабря 2021 года. Планируется, что в здании, помимо КЦД, разместятся административные помещения, ресторан, клубные помещения, кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU