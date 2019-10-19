Умер двукратный финалист Кубка Дэвиса по теннису Александр Волков

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-19T15:48:54+03:00

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На 53-м году жизни скончался известный калининградский теннисист Александр Волков. Об этом сообщили друзья спортсмена в соцсетях.

"В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг", - написал в Твиттере теннисист Евгений Кафельников.

Александр Волков родился в 1967 году в Калининграде. С 1986 года начал принимать участие в международных соревнованиях. Первый турнир выиграл в феврале 1991 года в Милане, второй в январе 1993 года в Окленде. В 1993 году Волков вышел в полуфинал открытого чемпионата США, где уступил Питу Сампрасу. Осенью 1994 года победил в Кубке Кремля. Двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994 и 1995).

В 1997 году Александр Волков ушел из большого спорта. С 2002 года работал тренером сборной России по теннису. В последние годы тренировал игроков ATP-уровня в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU