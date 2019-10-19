2019-10-19T22:04:08+03:00
Спорт

Калининградская "Балтика" обыграла "Нефтехимик" и поднялась на пятое место

Беспроигрышная серия калининградской команды составляет уже 12 матчей
Кирилл Алексеев
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..Фото: Кирилл Алексеев
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В Калининграде прошел главный матч 18-го тура первенства России по футболу ФНЛ, в котором встречались соседи по турнирной таблице: "Балтика" и "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Игра получилось очень упорной, было назначено два пенальти. И если "Нефтехимик" своим шансом не воспользовался (калининградцев спас вратарь), то удар нападающего Михаила Маркина на 72-й минуте был точен. Счет 1:0 в пользу "Балтики" сохранился до конца матча. Калининградская команда, таким образом, продлила свою беспроигрышную серию до 12 матчей.

Благодаря этой победе "Балтика" сумела подняться с 7-го на 5-е место в турнирной таблице, подвинув "Нефтехимик". От "зоны стыковых матчей", дающей право побороться за выход в Премьер-лигу, калининградскую команду отделяют всего три очка.

Добавим, что на игре в Калининграде присутствовали 6913 зрителей, это лучший показатель 18-го тура ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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