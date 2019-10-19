В центре Калининграда прошел Марш против рака

19 Окт. 22:39 2019-10-19T22:42:28+03:00

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В субботу, 19 октября, в Калининграде в восьмой раз прошел Марш против рака. Участники марша с оркестром прошли от здания КТУ до монумента Покорителям космоса, где состоялся митинг.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Калининграда, акция приурочена к Всемирному дню борьбы против рака груди, который отмечается 15 октября. Организатор марша - Калининградская региональная общественная организация «Вита», главная цель которой - социальная и психологическая поддержка женщин с онкологическими заболеваниями.

В мероприятии приняли участие глава города Алексей Силанов, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, общественники, врачи, пациенты, а также жители и гости города.

ИСТОЧНИК KP.RU